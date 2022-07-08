Ростов-на-Дону, , 19:00 — REGNUM 24-летний российский атакующий полузащитник «Ростова» Александр Саплинов проходит медицинское обследование перед переходом в казанский «Рубин» на правах аренды. Об этом 8 июля сообщил агент футболиста Андрей Талаев.

Игрок команды «Уфа» Александр Саплинов и игрок команды «Зенит» Дмитрий Чистяков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Саплинов действительно прибыл на медосмотр в «Рубин». Что касается срока контракта, то мы пока в процессе обсуждения», — цитирует Талаева издание Sport24.

В прошедшем сезоне Александр Саплинов, выступая за «Уфу» на правах аренды, принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Текущее соглашение Саплинова с «Ростовом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.