Москва, , 18:59 — REGNUM Законопроект об отмене комиссий за переводы между счетами одного клиента в разных банках внесли в Госдуму сенатор Николай Журавлёв и депутат Госдумы от СРЗП Анатолий Аксаков, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ.

Одновременно предлагается ввести запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения (продления договора банковского вклада, перевод с банковского счета (вклада) в этом или ином банке, внесение наличных денежных средств, перевод со специального счета оператора финансовой платформы), а также приобретения/отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с кредитной организацией лицами.

Принятие поправок позволит обеспечить недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам, предлагаемым одним банком, а также будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях, отмечают авторы.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев на встрече президента России Владимира Путина с руководителями фракций предложил сократить комиссию, которую банки взимают с граждан при проведении платежей.

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