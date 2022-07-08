Чебоксары, , 18:52 — REGNUM В столице Чувашии в связи с жарой ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Танцующий лес Дарья Антонова © ИА REGNUM

Особый противопожарный режим начал действовать 8 июля.

«Жаркая летняя погода вынуждает принимать меры предосторожности. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения вводим правила, которые могут спасти жизнь людям и защитить природу. […] Костры, салюты и фейерверки — под запретом », — пояснил сити-менеджер Денис Спирин.

Согласно постановлению, предусмотрены дополнительные силы и средства для борьбы с лесными и ландшафтными пожарами. При установлении IV–V классов пожарной опасности будет ограничено посещение лесов.

Также в городе установлены дополнительные требования пожарной безопасности — в частности, запрещено разведение костров, сжигание мусора на территориях лесопарков и городских лесов, проведение огненные шоу и запуск фейерверков.

«Усиливаем контроль. Главное — не административные наказания, а наше общее понимание реальной угрозы», — подчеркнул Денис Спирин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июля по 13 июля местами по Чувашии сохраняется чрезвычайная пожароопасность (оранжевый уровень опасности). Спасатели предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению очагов природных пожаров и термических аномалий.

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