Чебоксары, 8 июля 2022, 18:52 — REGNUM В столице Чувашии в связи с жарой ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Особый противопожарный режим начал действовать 8 июля.
Согласно постановлению, предусмотрены дополнительные силы и средства для борьбы с лесными и ландшафтными пожарами. При установлении IV–V классов пожарной опасности будет ограничено посещение лесов.
Также в городе установлены дополнительные требования пожарной безопасности — в частности, запрещено разведение костров, сжигание мусора на территориях лесопарков и городских лесов, проведение огненные шоу и запуск фейерверков.
Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июля по 13 июля местами по Чувашии сохраняется чрезвычайная пожароопасность (оранжевый уровень опасности). Спасатели предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению очагов природных пожаров и термических аномалий.
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