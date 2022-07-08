Чебоксары, 8 июля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В столице Чувашии в связи с жарой ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

Особый противопожарный режим начал действовать 8 июля.

«Жаркая летняя погода вынуждает принимать меры предосторожности. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения вводим правила, которые могут спасти жизнь людям и защитить природу. […] Костры, салюты и фейерверки — под запретом », — пояснил сити-менеджер Денис Спирин.

Согласно постановлению, предусмотрены дополнительные силы и средства для борьбы с лесными и ландшафтными пожарами. При установлении IV–V классов пожарной опасности будет ограничено посещение лесов.

Также в городе установлены дополнительные требования пожарной безопасности — в частности, запрещено разведение костров, сжигание мусора на территориях лесопарков и городских лесов, проведение огненные шоу и запуск фейерверков.

«Усиливаем контроль. Главное — не административные наказания, а наше общее понимание реальной угрозы», — подчеркнул Денис Спирин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июля по 13 июля местами по Чувашии сохраняется чрезвычайная пожароопасность (оранжевый уровень опасности). Спасатели предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению очагов природных пожаров и термических аномалий.