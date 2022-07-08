Вашингтон, 8 июля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Порядка 1,55 миллиарда доз вакцины от COVID-19 получили 146 стран через международный механизм COVAX, работу которого поддерживают Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), сообщает 8 июля Reuters.

(сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen Вакцина от коронавируса Moderna

В декабре представители COVAX пообещали достичь 70-процентного охвата иммунизации от COVID-19 к середине 2022 года.

Ранее в Ташкент по глобальной программе COVAX было доставлено 2,1 млн доз американской вакцины от коронавируса компании Moderna.

Напомним, что Австралия пообещала выделить для COVAX 85 млн австралийских долларов ($63,3 млн) и направить в адрес программы не менее 10 млн доз вакцины против коронавируса для обеспечения к ним доступа развивающихся стран.

Как сообщало ИА REGNUM, задача механизма COVAX — обеспечение стран с низким уровнем доходов населения вакцинами от COVID-19.