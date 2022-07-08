Архангельск, , 18:44 — REGNUM На Украине в ходе военной операции погиб рядовой из Архангельской области Дмитрий Григорьев. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«Он родился в поселке Фофановский Коношского района. Служил по контракту в мотострелковом батальоне. Посмертно Дмитрий Григорьев представлен к награждению орденом Мужества. Светлая память герою», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Украине архангелогородца Павла Сенина.