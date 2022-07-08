Тюмень, 8 июля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. «Поручил выделить из областного бюджета главе семьи священнику Владимиру Климову материальную помощь», — сообщил тюменский губернатор.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Многодетная семья священника Климова

Ранее священнослужитель обратился к Александру Моору с просьбой помочь в ремонте дома.

«Но оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье, в которой одиннадцать детей, в нём тесно. Поэтому решили, что лучше будет построить новый дом. Его площадь составит 120 квадратных метров, это вдвое больше, чем сейчас. Уверен, большой и дружной семье Климовых там будет уютно», — пояснил глава региона. .

Строительство нового дома для большой семьи Климовых планируется завершить к концу 2022 года.