Тамбов, 8 июля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Тамбовская область получит грант на поддержку добровольчества в 2023 году по проекту «Социальная активность». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

https://www.tambov.gov.ru/ Тамбовщина получит грант на развитие добровольчества

Впервые с 2018 года заявка от Тамбовской области стала одним из победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел»: регион получит 9 млн рублей грантовых средств на развитие добровольческого движения в 2023 году.

Оформлением и предварительным отбором молодежных проектов, направленных на развитие добровольчества в регионе, занимался областной департамент туризма и молодежной политики, созданный по инициативе руководителя Тамбовщины Максима Егорова.

Полученные средства помогут привлечь к социальным и волонтерским проектам около 7,5 тыс. жителей области и увеличить количество ресурсных центров поддержки добровольчества с 18-ти до 30-ти.

«Мы изначально ориентировались не на какие-то отдельные яркие акции. Наш приоритет — системная работа. Только выстроив систему добровольчества и волонтёрства, поставив её на прочную основу, вовлекая в проекты людей всех возрастов, можно получить достойный результат, что и продемонстрировала наша область. Очень приятно получить высокую оценку наших усилий на федеральном уровне!» — отметила исполняющая обязанности директора департамента туризма и молодёжной политики Евгения Касатова.