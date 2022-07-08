Стокгольм, , 19:05 — REGNUM Руководство авиакомпании «Скандинавские авиалинии» (SAS) отказалось выполнять требования профсоюза пилотов, заявив, что сделка отпугнет потенциальных новых инвесторов, сообщает 8 июля Reuters.

Самолет PublicDomainPictures

«Это было бы очень вредно, потому что это не позволит нам привлечь инвесторов», — заявил исполнительный директор компании Анко ван дер Верфф.

Ранее компания была вынуждена отменить рейсы на фоне катастрофической забастовки пилотов, которая также спровоцировала падение числа новых заказов.

SAS, крупнейшими владельцами которой являются Швеция и Дания, готовится к оформлению процедуры банкротства в конце недели. Заявление о защите от банкротства компания подала 5 июля в США, чтобы попытаться сократить свой долг.

Напомним, что протесты начались 4 июля, после того, как профсоюз пилотов и руководство SAS не смогли договориться о решении трудового спора. В результате 900 пилотов в Швеции, Норвегии и Дании объявили забастовку, от которой ежедневно страдают 30 000 пассажиров.

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