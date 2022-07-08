Архангельск, , 18:37 — REGNUM Власти Архангельской области дополнительно направят на ремонт дорог 28 млн рублей. Средства пойдут на восстановление участков, пострадавших от паводка, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Ремонт дорог Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«Средства будут направлены на объекты в Пинежском, Холмогорском и Мезенском районах. Первоочередные работы по ликвидации последствий весеннего паводка подрядчики выполнили в рамках контрактов по содержанию дорог. Наиболее пострадавшие участки будут отремонтированы за счет средств областного бюджета», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Архангельской области планируют отремонтировать более 167 километров региональных дорог и почти 24 километра местных.