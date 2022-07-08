Архангельск, 8 июля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Власти Архангельской области дополнительно направят на ремонт дорог 28 млн рублей. Средства пойдут на восстановление участков, пострадавших от паводка, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Ремонт дорог

«Средства будут направлены на объекты в Пинежском, Холмогорском и Мезенском районах. Первоочередные работы по ликвидации последствий весеннего паводка подрядчики выполнили в рамках контрактов по содержанию дорог. Наиболее пострадавшие участки будут отремонтированы за счет средств областного бюджета», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Архангельской области планируют отремонтировать более 167 километров региональных дорог и почти 24 километра местных.