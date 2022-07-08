Лондон, 8 июля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. 30-летний экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир 8 июля официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

ФК «Арсенал»

«Это было невероятное путешествие, наполненное столькими невероятными моментами. Мне повезло, что я пережил их в течение карьеры. Начиная с игры в мяч в саду до выступления за любимый «Арсенал» с капитанской повязкой и национальную команду на чемпионате мира. Я исполнил мечту», — написал футболист в социальной сети.

В составе «канониров» Джек Уилшир стал двукратным обладателем Кубка Англии по футболу. За лондонский клуб Уилшкир выступал с 1 октября 2001 по 9 июля 2018 годов. Летом 2018 года футболист бесплатно покинул «Арсенал» и подписал контракт с «Вест Хэм Юнайтед».

В прошедшем сезоне Джек Грилиш, выступая за датский «Орхус», принял участие в четырнадцати матчах Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.