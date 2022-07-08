Архангельск, , 18:32 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

Архангельск Николай Гернет © ИА REGNUM

«Пригласил Святейшего Патриарха в гости в Архангельскую область, чтобы освятить новый Михаило-Архангельский кафедральный собор, открытие которого уже совсем близко», — написал губернатор.

Напомним, подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора началась в 2005 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. 21 ноября 2008 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил закладной камень в основание строительства собора. С февраля 2011 года началось активное возведение стен. Согласно окончательному варианту новый храм должен вмещать до трех тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады расширили свои санкции против России и ввели в свой санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла.