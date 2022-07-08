Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», санкт-петербургский «Зенит» отверг трансферное предложение футбольного клуба «Сочи» о переходе 20-летнего центрального полузащитника молодежной сборной России U21 Кирилла Кравцова.

Игрок ФК Зенит Кирилл Кравцов и игрок ФК Ротор Сергей Серченков Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, «Сочи» предложил «сине-бело-голубых» 800 тысяч евро за трансфер Кравцова. При этом эта сумма, с учетом бонусов могла бы увеличиться до 1 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Кирилл Кравцов, выступая за «Нижний Новгород» на правах аренды, принял участие в одиннадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Текущее соглашение Кравцова с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает россиянина в 800 тысяч евро.