Минск, , 08:11 — REGNUM Мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, Сергея Тихановского, этапировали в колонию. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Сергей Тихановский Цитата из видео на YouTube

Срок в 18 лет колонии усиленного режима Тихановский будет отбывать в агрогородке Вейно Могилëвского района.

Как сообщало ИА REGNUM, суд признал Тихановского виновным по ч. 1 ст. 293 УК РБ (Организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 УК РБ (Воспрепятствование работе ЦИК), ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).