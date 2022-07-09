Минск, 9 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, Сергея Тихановского, этапировали в колонию. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Цитата из видео на YouTube Сергей Тихановский

Срок в 18 лет колонии усиленного режима Тихановский будет отбывать в агрогородке Вейно Могилëвского района.

Как сообщалоИА REGNUM, суд признал Тихановского виновным по ч. 1 ст. 293 УК РБ (Организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 УК РБ (Воспрепятствование работе ЦИК), ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).