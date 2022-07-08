Москва, 8 июля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА отдал 21-летнего малийского центрфорварда Лассану Н’Диайе в аренду в болгарскую «Арду». Об этом 8 июля сообщили на официальном сайте «красно-синих».

ФК ЦСКА

За ЦСКА Лассана Н’Диайе выступает с 5 октября 2018 года после перехода из «Гуидарса» за 70 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость малийского форварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 100 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Лассана Н’Диайе, выступая за «Текстильщик», принял участие в тринадцати турах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами. Суммарно на поле футболист провел 495 минут.