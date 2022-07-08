Москва, 8 июля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Дети военных, участвующих в спецоперации России на Украине, предоставят льготы в рамках поступления в вузы. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

«Выделена специальная квота в объеме 10% от всех бюджетных мест для поступления в вузы детей участников специальной военной операции. Они поступают в упрощенном порядке на основании, в одном случае, внутренних испытаний вузов, в другом случае — вообще без вступительных испытаний», — сказал Фальков.

По его словам, для абитуриентов из ДНР и ЛНР создан упрощенный порядок приема в российские вузы — без результатов ЕГЭ: «При этом они не участвуют в общем конкурсе на бюджетные места, а поступают в рамках квоты Правительства. Данная квота в этом году увеличена с 18 до 23 тысяч мест. Поэтому их поступление не влияет на конкурсную ситуацию для российских граждан».