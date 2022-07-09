В Польшу с территории Белоруссии снова пытаются проникнуть мигранты
Варшава, 9 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. На территорию Польши с территории Белоруссии 8 июля пытались незаконно проникнуть больше двух десятков мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной стражи Польши.
Ia-centr.ru
Флаги Белоруссии и Польши
Среди нарушителей граждане Египта, Кубы, Сирии и Ирака.
«В районе Черемхи группа из шести нелегалов из Египта перебрались через забор по деревянной лестнице», — рассказали польские пограничники.
Как сообщалоИА REGNUM, власти Польши 30 июня заявили о завершении строительства забора на границе с Белоруссией. Его длина составляет 186,25 км.