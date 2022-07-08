Мурманск, 8 июля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. С 18 июля авиакомпания «РусЛайн» откроет рейс по маршруту Архангельск-Мурманск-Нарьян-Мар, сообщает пресс-служба перевозчика.

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Перелеты по новым направлениям будут осуществляться на современных 50-ти местных самолетах канадского производства Bombardier CRJ-100/200. Рейсы по указанным направлением будут вылетать два раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Египта призвал расширить авиасообщение с Азербайджаном.