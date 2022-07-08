Красногорск, , 18:14 — REGNUM За первые шесть месяцев 2022 года земельными участками в Подмосковье были обеспечены свыше 1 тыс. многодетных семей. Об этом 8 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Земельный участок Pixabay.com

Всего за 11 лет с начала применения такой меры поддержки, землю получили 31,7 тыс. семей. Ежегодно участки предоставляют в среднем 2 тыс. многодетных семей.

«До конца этого года мы планируем обеспечить землей ещё 1 тысячу многодетных семей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор подарил многодетным семьям микроавтобусы