Москва, , 18:14 — REGNUM Агент 29-летнего центрального защитника сборной Исландии Хердура Магнуссона Мартин Далин рассказал, что футболист не принял предложение московского клуба о подписании контракта.

Хёрдур Магнуссон Екатерина Лаут

«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим», — цитирует Далина издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Хердур Магнуссон принял участие в четырех турах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Магнуссон выступал за ЦСКА с 1 июля 2018 года после перехода из «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость исландца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.