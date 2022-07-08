Астрахань, 8 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Астрахани 27-летний местный житель признан виновным в убийстве родного брата. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Кинжал — общий вид

8 июля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя, который обнаружил тело двоюродного брата по месту его жительства. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила на теле 33-летнего астраханца колото-резаные раны в области живота и спины. 10 июля 2021 года в городе Нариманове по подозрению в убийстве мужчины был задержан его младший родной брат.

По версии следствия, между родственниками часто возникали конфликты из-за того, что младший брат принимал наркотики. В ходе очередной ссоры он снял со стены сувенирный кинжал и нанес два удара старшему брату в область туловища. От полученных повреждений потерпевший скончался, а его младший брат попытался поджечь дом, после чего скрылся.

Мужчину признали виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества и убийстве. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.