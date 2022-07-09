Минск, , 08:06 — REGNUM В Минске задержали бывшего сотрудника банка «БелВЭБ». Его обвиняют в сливе персональных данных. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК РБ (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Об этом сообщает телеграм-канал белорусских силовиков.

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«Оперативники Центра «Э» вышли на бывшего сотрудника банка «БелВЭБ», который осуществлял передачу персональных данных сотрудников органов внутренних дел, учителей и врачей администраторам экстремистских телеграм-каналов», — говорится в сообщении.

Утверждается, что данные передавались с целью «оказать давление на лиц путем их буллинга, а также травли близких родственников».