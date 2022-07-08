Ростов-на-Дону, , 18:10 — REGNUM Как сообщает издание «РБ Спорт», футбольный клуб «Ростов» возьмет в аренду на один сезон 29-летнего российского флангового атакующего защитника «Краснодара» Евгения Чернова.

ФК «Краснодар»

В прошедшем сезоне Евгений Чернов принял участие лишь в десяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, проведя на поле суммарно 558 минут. Футболист не смог отметиться результативными действиями.

Текущее соглашение Чернова с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

За «Краснодар» Евгений Чернов выступает с 6 октября 2020 года после перехода из «Ростова» за 3 миллиона евро.