Москва, 8 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении льгот вдовам ветеранов боевых действий без учета условий проживания может быть вскоре внесен в Госдуму, сообщил глава комитета Госдумы по экономической политикеМаксим Топилин («Единая Россия»).

Kremlin.ru Максим Топилин

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«Подготовил законопроект о предоставлении льгот вдовам ветеранов боевых действий без учета условий проживания», — отметил политик в своем телеграм-канале.

По его словам, это была просьба военкома Татарии. Парламентарий ждет заключения правительства на свой законопроект.

РанееИА REGNUMсообщало, что Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.