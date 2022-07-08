Красногорск, 8 июля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Подмосковья за январь–июнь 2022 года превысили 334 млрд рублей. Об этом 8 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Поступления собственных доходов в региональный бюджет в первом полугодии 2022 года выросли к уровню аналогичного периода 2021 года на 45,7 млрд рублей, или на 15,9%, до 334,1 млрд рублей», — сказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Основные драйверы роста областных доходов — это налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, добавила чиновник.