Курган, , 18:00 — REGNUM Курганская область получит на развитие волонтёрства и добровольчества 8,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Курганской области.

Волонтёры помогают беженцам из ДНР и ЛНР edu.gov.ru

Средства из федерального бюджета пойдут на развитие инфраструктуры — на открытие десяти муниципальных Центров развития добровольчества, а также проведение образовательных мероприятий и социологических исследований в области волонтёрства, а также ряд волонтёрских инициатив.

Муниципальные центры поддержки добровольчества займутся поддержкой гражданских инициатив и волонтёрских проектов, будут помогать добровольцам в развитии своей деятельности, отмечают в региональной Общественной палате.