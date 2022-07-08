Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге в новом учебном году свои двери для учащихся откроют восемь новых школ. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе городского правительства.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Образовательные учреждения появятся в Приморском, Пушкинском, Колпинском и Красносельском районах. Половина из них строится за счёт бюджета города, вторая — за счёт денег инвесторов.

«Все новые школы оборудованы бассейнами и спортзалами, современными столовыми комплексами. Рядом обустраивают спортивные и игровые площадки», — отметил губернатор Александр Беглов.

В Смольном считают, что Пушкинский район — один из тех, который особо нуждается в новых местах для школьников. Разгрузить действующие учебные заведения поможет школа на Промышленной улице на 1375 мест.

Напомним, ранее в Петербурге нашли подрядчика на строительство школы в Московском районе. Здание, которое вместит 1100 учеников, возведут за 2 млрд 124 тыс. рублей.

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