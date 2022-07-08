Копенгаген, , 17:55 — REGNUM Датская студия IO Interactive анонсировала бесплатное DLC для Hitman 3, которое выйдет 26 июля 2022 года. Об этом 8 июля сообщает издание IGN.

Hitman 3 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Студия выпустит новую локацию Ambrose Island, где Агенту 47 предстоит расправиться с пиратским синдикатом. Сюжет DLC разворачивается до событий Hitman 3.

Напомним, что Hitman 3 вышла 20 января 2021 года на консолях и PC. Оценка игры на Metacritic составляет 87 баллов из 100.

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