Копенгаген, 8 июля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Датская студия IO Interactive анонсировала бесплатное DLC для Hitman 3, которое выйдет 26 июля 2022 года. Об этом 8 июля сообщает издание IGN.

Иван Шилов ИА REGNUM Hitman 3

Студия выпустит новую локацию Ambrose Island, где Агенту 47 предстоит расправиться с пиратским синдикатом. Сюжет DLC разворачивается до событий Hitman 3.

Напомним, что Hitman 3 вышла 20 января 2021 года на консолях и PC. Оценка игры на Metacritic составляет 87 баллов из 100.