Астрахань, , 17:55 — REGNUM В Астрахани заведующий учебно-тренажерным центром одного из институтов подозревается в служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Моряк Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котёночкин, Владимир Тарасов, Алексей Котёночкин. 1969. СССР

По версии следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение внес заведомо ложные сведения в документ о прохождении обучения местным жителем по программе «Подготовка вахтенного матроса для судов смешанного «Река-Море» плавания». Астраханец, на имя которого был выдан документ, на самом деле на обучении не присутствовал.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального СК с УФСБ и ЛО МВД России на транспорте. Возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».