Москва, , 17:49 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Toyota и Lexus на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 3864 автомобилей из-за проблем с системой курсовой устойчивости. Об этом сообщает 8 июля пресс-служба Росстандарта.

Lexus LX Lexus

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Toyota модели LC 300 и Lexus моделей LX 500D и LX 600, реализованные с 1 июля 2021 года по настоящее время.

«Причина отзыва транспортных средств: автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены системой курсовой устойчивости (VSC), которая контролируются с помощью ЭБУ системы противоскольжения по специальной запрограммированной логике, — говорится в сообщении. — Существует вероятность того, что из-за особенностей программного обеспечения ЭБУ системы противоскольжения, при определенных действиях, когда водитель вручную выключает VSC с помощью бортового управления данной системой, и выключает зажигание в таком состоянии, а затем снова его включает при нажатой педали тормоза, система VSC не включится по умолчанию при следующем цикле зажигания».

Сообщается, что на всех отзываемых транспортных средствах будет проведено перепрограммирование блока управления тормозной системой. Работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.