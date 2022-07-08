8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 18:15 — REGNUM Запорожцы возвращаются к обычному ритму и знакомым делам в новых условиях. И пусть сводок с фронта новости с полей и заседаний пока не заглушают, общая картина будней Запорожской области складывается весьма любопытная.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Наиболее ожидаемым событием для региона стала информация, прозвучавшая на совещании с участием замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко. В ближайшее время в области сформируют полноценные органы социальной защиты населения, и жители начнут получать социальные выплаты от Российской Федерации.

Мелитопольский район

В Мелитополе стартовала уборочная кампания. Урожай ожидается хороший — около пяти тонн с гектара. Аграрии уже убрали 20% ячменя и свыше 30% рапса. Фермеры проходят регистрацию как юридические лица. Власти объясняют им преимущества — сотрудничество с зернотрейдером, возможность сдать продукцию на элеватор.

Кампания проводится и в учебно-производственном комплексе Мелитопольского государственного университета. В этом году в селе Лазурном аграрии комплекса засеяли около 700 га пшеницы. По словам проректора Виктора Сингаевского, ожидается урожай до 40 центнеров с гектара.

Уборка ячменя на освобождённых территориях Запорожской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

4 июля стало известно, что в городе возобновляет работу асфальтобетонный завод. Сотрудники коммунальных предприятий начали составлять список улиц, требующих срочного ремонта.

В этот же день в Мелитополе открылся первый в регионе гуманитарный центр партии «Единая Россия». Он займётся предоставлением необходимой помощи — раздачей продовольствия и предметов первой необходимости, а также медикаментов. В планах — оказание медицинской помощи.

Жители Мелитополя начали получать квитанции на оплату коммунальных услуг, оплатить которые можно в рублях и гривнах. Действующий курс — 1,5 рубля за 1 гривну.

5 июля в Мелитополе открылось отделение ЗАГС. Пока самой популярной услугой стало обращение за архивными документами, необходимыми для оформления российского гражданства.

7 июля открылся памятник уроженцу Мелитополя, генерал-лейтенанту Павлу Судоплатову, устранившему идеолога украинского национализма Евгения Коновальца.

Генерал-лейтенант Павел Судоплатов Министерство обороны Российской Федерации

«Сегодня свершилась историческая справедливость. Никакие Бандеры, Шухевичи не будут осквернять наши улицы. Здесь будут стоять памятники настоящим героям. Людей, которые освобождали наш город. Если бы не Судоплатов, я думаю, что нас бы здесь не было. Мы обязаны этим людям всем, что у нас есть», — заявил на церемонии открытия монумента глава администрации региона Евгений Балицкий.

Охраной порядка в Мелитопольском районе занимается казачья дружина. Идёт активный набор в её состав, уже записались 104 казака-добровольца.

В посёлке Кирилловка Мелитопольского района в начале июля прошло собрание фермеров и состоялось открытие конно-спортивной школы. 7 июля в посёлке провели праздник Ивана Купалы.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Васильевский район

В Энергодаре (Васильевский район) началась вторая смена летнего лагеря, открытого на базе общеобразовательной школы №2. Также в городе продолжается подготовка к новому учебному году. В общеобразовательной школе №7 идут ремонтные работы.

5 июля в торговом центре «Таврида» в Энергодаре открыли новый магазин с большим ассортиментом продовольственных товаров — от овощей и мяса до собственной выпечки. Также в городе открылась новая точка, где можно оформить сим-карты российских операторов связи.

В Васильевском районе Запорожской области возобновилось автобусное сообщение из села Раздол в посёлок Михайловка.

Также в Михайловке провели мониторинг цен магазинов. Завышений нет. К примеру, стоимость картофеля в магазинах не превышает 15 гривен (22,5 рубля) за килограмм.

7 июля в Михайловке в открывшемся паспортном столе началось оформление российского гражданства.

Бердянский район

В Бердянске выпускники школ получили аттестаты российского образца, всего документы выдали 75 выпускникам. Также в городе состоялось первое вручение российских паспортов. Новыми гражданами России стали 70 человек.

6 июля в Бердянске возобновил работу крупнейший в регионе аквапарк.