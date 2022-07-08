Бразилиа, , 17:44 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару ввёл во всей стране трёхдневный траур из-за убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом Болсонару сообщил 8 июля на своей странице в Twitter.

«С глубоким сожалением я получил известие о смерти Синдзо Абэ, блестящего лидера, большого друга Бразилии», — написал он.

«В знак уважения к японскому народу… я объявил трехдневный траур по всей стране. Пусть это убийство будет строго наказано», — отметил Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, Абэ был застрелен днём 8 июля в японском городе Нара во время своего предвыборного выступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Черногории выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ