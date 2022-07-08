Салехард, 8 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. На Ямале 9 июля синоптики обещают штормовой ветер с грозами. Об этом сообщает администрация Тазовского района.

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Прогнозируют ветер с порывами до 15-20 м/с и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +12…+17 С, днем поднимется до +22…+27 С, а в некоторых локациях — до +32 С.

Жителей Ямала просят избегать длительного пребывания под открытым солнцем и пользоваться головными уборами.