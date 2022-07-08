Мелитополь, Украина, , 17:42 — REGNUM В Мелитопольском ЗАГСе 8 июля, в День семьи, любви и верности зарегистрировали первый с момента освобождения города брак. В торжественной обстановке свой семейный союз официально зарегистрировали Виталий и Виктория, беженцы из Волновахи.

В Telegram-канале администрации Мелитополя отмечается, что теперь уже супруги в апреле были спасены российскими военными. Их, в числе беженцев, на вертолёте доставили, спасая от обстрелов украинских нацистских батальонов. Вскоре Виктория родила ребёнка.

Сегодня вместе со свидетельством о заключении брака они получили свидетельство о рождении ребенка российского образца.