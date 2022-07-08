София, 8 июля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Глава болгарской националистической партии «Атака» Волен Сидеров задержан в Софии по обвинению в нападении на полицейский участок. Об этом 8 июля сообщает БНР.

PavelD Болгария

По предварительным данным, политик ворвался в здание государственного учреждения, потребовав «публичной казни для казнокрадов». Акция была пресечена представителями службы внутренней безопасности.

По факту произошедшего в настоящее время ведется следствие.

Напомним, ранее лидер «Атаки» уже был приговорен к пять годам лишения свободы условно а нарушение общественного порядка.