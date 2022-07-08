Нижний Новгород, , 17:36 — REGNUM Еще 28 учреждений культуры Нижегородской области присоединились к программе «Пушкинская карта». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Пушкинская карта Министерство культуры Забайкалья

Новыми участниками проекта стали библиотечные системы Московского, Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода, экспериментальный театр «Нэкст», Линдовский социально-культурный комплекс на Бору, культурно-спортивное объединение Вадского муниципального округа, клубная система Кстовского муниципального района и ряд других театров и музеев.

Так, централизованная библиотечная система Приокского района приглашает обладателей «Пушкинской карты» на экскурсию «От телефонии — к радиолокации». Пильнинский районный краеведческий музей — на выставку орудий труда и домашней утвари конца девятнадцатого — начала двадцатого веков.

В региональном министерстве культуры отмечают, что на сегодняшний день по «Пушкинской карте» можно посетить свыше 180 учреждений культуры по всей Нижегородской области.