Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Рыбодобывающие предприятия Ленинградской области в 2022 году добыли 1071 тонну ладожской корюшки, что на 10,6% больше, чем в 2021 году, сообщили 8 июля в пресс-службе областного правительства. Это самый высокий улов за последние шесть лет.

Корюшка Дарья Драй © ИА REGNUM

Накануне Дня рыбака в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года. По предварительным данным, с начала года улов водных ресурсов составил 11,7 тыс. тонн (52% годового планы), выращено 6,6 тыс. тонн (51%) рыбы, товарной рыбоводной продукции произведено 23,3 тыс. тонн (68,5%).

«Наибольшее количество корюшки выловили ИП Макаров, ООО «Причал», ООО «РК «Нево», ИП Сиротина», — отметили в пресс-службе.

На территории области в сфере производства рыбной продукции действуют порядка 170 хозяйствующих субъектов. Общая численность трудящихся в рыбной отрасли региона — около 2,5 тыс. человек.

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