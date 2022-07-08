Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Санкт-Петербург будет повышать свою туристическую привлекательность на Ближнем Востоке путем рекламы в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд. На сайте госзакупок появился лот на проведение информационной кампании.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В столице Саудовской Аравии планируют продвигать туристическую программу «Два города — миллион впечатлений». На эти цели СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» готово выделить 22,3 млн рублей.

Согласно документам закупки, информационную кампанию будут вести для формирования позитивного и привлекательного образа Северной столицы в глазах аудитории, трансляции потенциала города в культурном, гастрономическом и семейном туризме.

Для этих целей подрядчик создаст рекламные ролики на основе имеющихся фото- и видеоматериалов, брендбука города и других материалов. Он также сможет адаптировать их.

Стоит отметить, что, по итогам показа информационных материалов в Эр-Рияде, исполнитель должен будет провести исследование, в котором отразится влияние рекламной кампании на готовность саудитов совершить поездку в Петербург.

Напомним, что программа «Два города — миллион впечатлений» предлагает туристу на выбор шесть туристических сфер. Программа нацелена на развитие туризма Петербурга и Москвы. В свою очередь выбор Саудовской Аравии в качестве площадки для рекламной кампании связан с тем, что в этом году количество туристов из восточных государств увеличилось в Северной столице.