Бишкек, , 17:33 — REGNUM Более 30% лекарств попадают в Киргизию контрабандным путём. Об этом заявил председатель Фармацевтического союза республики Эрнис Асанов на брифинге сегодня, 8 июля.

Контрабанда Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

По его словам, эти медпрепараты небезопасны, поскольку их поставщики не заботятся о соблюдении требований к условиям перевозки и хранения лекарств.

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«Многие медикаменты нуждаются в строгом соблюдении температурного режима — их нужно транспортировать в рефрижераторах и хранить в холодильниках. А из-за нарушения режима лекарства становятся либо бесполезными, либо даже опасными для принимающих их пациентов», — подчеркнул Асанов.

Также глава фармацевтического союза отметил, что на рынках столицы Киргизии открыто торгуют контрабандными медикаментами, но госорганы не предпринимают активных действий для искоренения этого явления.

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