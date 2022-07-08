Астрахань, 8 июля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Астраханской области опровергло информацию о том, что руководство лечебно-профилактических учреждений вынуждало медицинских работников жертвовать деньги на специальную военную операцию.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Такая информация появилась ранее в одном из телеграм-каналов.

«Данная информация не соответствует действительности и не имеет ни одного доказательства. Министерством здравоохранения проведены выборочные опросы руководства и сотрудников подведомственных медицинских учреждений. Указанные доводы не подтвердились ни одним сотрудником и руководителем», — говорится в сообщении министерства.

Астраханский минздрав планирует обратиться в органы прокуратуры и другие надзорные органы, чтобы проверить достоверность этих сведений.