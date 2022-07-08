Москва, 8 июля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Руководство стран Европы было многократно предупреждено о вероятности кризиса в сфере энергетики, но слушать российские предупреждения не желало, заявил 8 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

Он также подчеркнул, что делал такие предупреждения лично.

«О таких последствиях постоянно предупреждал коллег из европейских государств многократно. В том числе и на личных встречах тогда. Никто же не слушал. Так пренебрежительно относились к нашим предупреждениям. Именно это вот та ситуация, о которой мы говорили как о возможной, это сегодня и происходит. Мы в итоге это и наблюдаем», — сказал Владимир Путин.

При этом он указал, что в нынешних условиях надо руководствоваться принципами защиты российской экономики и благополучия граждан России.