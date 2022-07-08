Бишкек, 8 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Из-за проблем с поставками наркотических медицинских препаратов с Украины в скором времени может возникнуть их дефицит в Киргизии. Об этом заявил председатель Фармацевтического союза республики Эрнис Асанов на брифинге сегодня, 8 июля.

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По его словам, сейчас представители киргизских фармкомпаний пытаются наладить импорт таких жизненно важных медикаментов из России, но российские дистрибьюторы пока что могут удовлетворить потребности Киргизии только на 5% — 10%.

«Поэтому, чтобы полноценно обеспечить рынок лекарствами, мы будем вынуждены завозить жизненно важные препараты из Китая, Индии, Турции и стран Евросоюза», — подытожил Асанов.

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