Ташкент, 9 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Западные страны после событий в Каракалпакии проводят активную работу с властями Узбекистана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил эксперт по Туркестану Виталий Волков.

U.S. Air Force Узбекские силовики

Исламом Каримовым и выводом оттуда американской военной базы, а затем и немецкой. Нынешний сценарий не будет таким жёстким, потому что Запад и США очень активно обрабатывают Узбекистан, очень квалифицированно работают в Ташкенте. Но, конечно, определённое давление на Шавката Мирзиёева оказано будет, и, при этом, я хочу сказать от себя, во многом это давление будет справедливым. И чем меньше в России говорят правды или пытаются, по крайней мере, разобраться в истинных причинах того, что на самом деле произошло там с людьми, тем больше будет козырей у той стороны, которая в глазах людей занимается вопросами справедливости, и тем меньше будет козырей у другой стороны, которая всё это замалчивает. Виталий Волков Сведения о том, что произошло в Нукусе, очень сильно рознятся, и источники, которые находятся там, сообщают о чрезвычайной жестокости со стороны всех трёх видов спецназа — армейского, полицейского и госбезопасности, которые работали там по «андижанскому сценарию», по моим источникам, даже с большей жестокостью, чем в Андижане. Там очень тяжёлая ситуация: волнения подавлены, но идут сильнейшие репрессии. Скорее всего, к делу, как и в Андижане, будут подключены международные правозащитники разных уровней. Я не уверен, что в нынешней геополитической обстановке Запад будет раскручивать ситуацию с Каракалпакией, как он раскручивал её в 2005 году с Андижаном, что закончилось разрывом между США и президентом Узбекистанаи выводом оттуда американской военной базы, а затем и немецкой. Нынешний сценарий не будет таким жёстким, потому что Запад и США очень активно обрабатывают Узбекистан, очень квалифицированно работают в Ташкенте. Но, конечно, определённое давление наоказано будет, и, при этом, я хочу сказать от себя, во многом это давление будет справедливым. И чем меньше в России говорят правды или пытаются, по крайней мере, разобраться в истинных причинах того, что на самом деле произошло там с людьми, тем больше будет козырей у той стороны, которая в глазах людей занимается вопросами справедливости, и тем меньше будет козырей у другой стороны, которая всё это замалчивает.

Напомним, что в мае 2005 года в Андижане произошли ожесточённые вооружённые столкновения между правоохранительными силами и исламскими радикалами, в результате которых по официальным данным погибло 187 человек.