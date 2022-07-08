Магнитогорск, Челябинская область, 8 июля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Челябинской области ранее судимый житель Магнитогорска подозревается в мошенничестве на общую сумму почти 9,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным следователей, гражданин 1984 года рождения обманул людей 1976, 1977 и 1987 года рождения. Потерпевшие увидели в интернете объявления о продаже мебели, путёвок и купонов по заниженным ценам. А один из пострадавших поверил малознакомому риэлтору, гарантировавшему приобретение жилья по умеренной цене.

Подозреваемого удалось задержать. Ему грозит до десяти лет колонии. Суда он ждёт в СИЗО.