Воронеж, 8 июля 2022, 17:22 — REGNUM Маршрут между Воронежем и Луганском возобновляет работу с 12 июля, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Автобусы большой вместимости международного класса, с кондиционерами, будет отправляться из Воронежа, от Центрального автовокзала, через день — в 20:40, в Луганск автобус будет прибывать в 06:40. Время в пути ориентировочно будет составлять 10 часов.
Маршрут будет проходить по Воронежской, Ростовской областям, через поселок городского типа Изварино Луганской Народной Республики, город Краснодон Луганской Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля из Крыма было запущено регулярное автобусное сообщение с Херсонской и Запорожской областями.