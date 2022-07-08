Воронеж, 8 июля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Маршрут между Воронежем и Луганском возобновляет работу с 12 июля, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Марина Захарова ИА REGNUM Река Северский Донец, по дороге из Луганска

«С 12.07.2022 возобновляется обслуживание маршрута № 501 «Воронеж — Луганск», — сообщили в пресс-службе.

Автобусы большой вместимости международного класса, с кондиционерами, будет отправляться из Воронежа, от Центрального автовокзала, через день — в 20:40, в Луганск автобус будет прибывать в 06:40. Время в пути ориентировочно будет составлять 10 часов.

Маршрут будет проходить по Воронежской, Ростовской областям, через поселок городского типа Изварино Луганской Народной Республики, город Краснодон Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля из Крыма было запущено регулярное автобусное сообщение с Херсонской и Запорожской областями.