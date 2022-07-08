Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Президент США Джо Байден 8 июля подпишет указ, защищающий права женщин на аборты и контрацепцию после того, как Верховный суд отменил постановление от 1973 года, признавшее конституционное право женщин на прерывание беременности. Об этом сообщает Reuters.

Джо Байден Facebook.com/ joebiden

После решения Верховного суда Байден оказался под давлением, так как члены его Демократической партии требовали, чтобы он принял меры и защитил репродуктивные права женщин.

В рамках указа Байден поручит министерству здравоохранения и социального обеспечения расширять доступ к «медикаментозным абортам», одобренным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Он также поручит обеспечить доступ к неотложной медицинской помощи и контрацепции, включая внутриматочные спирали.

Помимо этого генеральный прокурор США займется привлечением адвокатов, чтобы предоставлять юридические консультации пациенткам, желающим сделать аборт, а также врачам, предоставляющим услуги по прерыванию беременности.

Напомним, постановление суда по делу Роу против Уэйда от 1973 года делало аборты в США законными на федеральном уровне: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине делать аборт.

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