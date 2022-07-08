Вашингтон, 8 июля 2022, 17:24 — REGNUM Президент США Джо Байден 8 июля подпишет указ, защищающий права женщин на аборты и контрацепцию после того, как Верховный суд отменил постановление от 1973 года, признавшее конституционное право женщин на прерывание беременности. Об этом сообщает Reuters.
После решения Верховного суда Байден оказался под давлением, так как члены его Демократической партии требовали, чтобы он принял меры и защитил репродуктивные права женщин.
В рамках указа Байден поручит министерству здравоохранения и социального обеспечения расширять доступ к «медикаментозным абортам», одобренным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Он также поручит обеспечить доступ к неотложной медицинской помощи и контрацепции, включая внутриматочные спирали.
Помимо этого генеральный прокурор США займется привлечением адвокатов, чтобы предоставлять юридические консультации пациенткам, желающим сделать аборт, а также врачам, предоставляющим услуги по прерыванию беременности.
Напомним, постановление суда по делу Роу против Уэйда от 1973 года делало аборты в США законными на федеральном уровне: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине делать аборт.
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